Moda, il ristorante entra in negozio a Cortina

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Il ristorante Dalla Gioconda di Allegra Tirotti Romanoff e Stefano Bizzarri entra in negozio, nella boutique Kraler di Cortina, dove fino al 27 febbraio si potranno gustare le specialità del ristorante nato negli anni 50 come dancing pizzeria a Gabicce Monte, provincia di Pesaro Urbino, chiamata un tempo "la Capri dell'Adriatico".

Patria della musica e del divertimento di quel mood, oggi è il primo ristorante certificato plastic free in Italia.

La cucina è nelle mani dello chef Davide Di Fabio, patito di musica che da Kraler gioca anche a fare il dj. (ANSA).