Imprese: oltre 54 mld fatturato per le Top 500 di Verona

(ANSA) - VERONA, 23 FEB - Ammonta a 54,65 miliardi di euro il fatturato delle prime 500 imprese di Verona e provincia nel 2020, presentato nel "Top 500 Verona", in edicola con l'edizione di oggi del quotidiano L'Arena, pubblicato dal Gruppo editoriale Athesis che, in occasione dell'uscita gratuita dell'inserto (realizzato anche a Vicenza con il Giornale di Vicenza, e a Brescia, con Brescia Oggi)) ha presentato in streaming il progetto, arrivato alla 14/a edizione con la collaborazione tra Pwc e il Dipartimento di Economia Aziendale dell'università di Verona.

Una pubblicazione ricca di cifre e dati, dai quali emerge che il tessuto economico scaligero si è lasciato alle spalle un anno, il 2020, fortemente condizionato dalla pandemia: oltre il 60% dei 13.516 bilanci analizzati ha registrato un calo di fatturato, flessione che tuttavia si è limitata al 5% per le Top 500 prese in esame dalla pubblicazione. "Ogni anno cerchiami di fare sempre meglio e di migliorare il prodotto che condensa l'eccellenza dell'imprenditoria del territorio" ha detto l'amministrazione delegato di Athesis, Matteo Montan, nel suo intervento di benvenuto. "L'aspetto positivo di quello che è successo - ha aggiunto - è che abbiamo imparato un altro mestiere, per fare queste cose, ringraziando i nostri partners, l'ateneo e tutto il team di Athesis che sta lavorando su questo progetto". L'inserto, realizzato in 72 pagine, presenta la classifica delle prime 500 aziende veronesi per fatturato, suddivise per settore di attività, con una lente d'ingrandimento sulle prospettive nell'anno in corso, tra le incertezze legate ai rincari energetici e all'inflazione, il processo di digitalizzazione ed anche le opportunità prospettate dal Pnrr.

