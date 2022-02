Covid: Veneto, 6.037 positivi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia di Covid sale in Veneto a 1.309.256, contando i 6.037 positivi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi complessivi arrivano a quota 13.750, dei quali 24 nell'ultimo bollettino.

Il resoconto odierno della Regione vede minime variazioni nei dati degli ospedali: i ricoverati in area medica sono 1.202, quelli in terapia intensiva 103. In flessione i soggetti attualmente positivi, 69.007. (ANSA).