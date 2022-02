Calcio: Venezia, Lezzerini operato al ginocchio in Finlandia

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Il portiere del Venezia Luca Lezzerini si è sottoposto oggi a un intervento per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro, infortunato in occasione della trasferta contro il Torino.

L'intervento - comunica la società arancioneroverde - è stato eseguito dal dott. Lasse Lempainen presso il Mehiläinen Neo Hospital in Finlandia; è perfettamente riuscito e l'atleta inizierà il percorso riabilitativo secondo protocollo. (ANSA).