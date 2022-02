Venezia-Verona presentano ticket unico per trasporto locale

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Il primo esempio di biglietto unico integrato per il trasporto pubblico locale viene presentato in Veneto dalle città di Venezia e Verona.

L'iniziativa è stata illustrata oggi alla Smart Control Room di Venezia, nell'isola del Tronchetto. L'obiettivo è offrire agli utenti, a prevalente vocazione turistica, servizi di mobilità condivisa sull'asse che collega le due città, che coinvolgono l'80% del turismo dell'intera regione. Il biglietto unico prevede cinque soluzioni di viaggio, ciascuna della durata di 24 ore. Il ticket per l'area urbana di Verona costerà 7,50 euro, mentre per Venezia ci saranno due opzioni, una da 21 e una da 5 euro, rispettivamente con e senza servizio di navigazione incluso. I pass a 'più lunga gittata' sono il 'Venezia-Verona Daily Pass' che include le aree urbane delle due città e il collegamento ferroviario a 39,50 euro, e il 'Mestre-Verona Daily Pass', senza trasporto acqueo, a 23 euro.

"Dopo tanti anni di discorsi sul biglietto unico, iniziamo a parlare di concretezza e sperimentazione. - ha detto l'assessore ai Trasporti del Veneto, Elisa De Berti - Sperimentazione che partirà nei prossimi giorni e coinvolge Actv, Atm e Trenitalia". (ANSA).