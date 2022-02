Milano-Cortina: Ghedina, oggi è nostro cancelletto partenza

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Abbiamo ancora gli occhi che brillano di un'emozione forte, di quanto siamo riusciti a fare a Pechino. Oggi è il nostro cancelletto di partenza. I procedimenti amministrativi non ci consentono di arrivare in tempo. La Cina ha fatto una grande figura, e si sentiva una presenza forte del Governo. Io spero che ci aiutino tutti, per portare in alto il nome della nostra Italia": lo dice il sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina in conferenza stampa in occasione dell'arrivo a Malpensa della bandiera Olimpica con la delegazione di Milano-Cortina 2026 che ha vissuto i giochi di Beijing 2022. (ANSA).