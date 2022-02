Covid: Veneto due anni dopo, sono stati 1,3 mln i contagiati

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - A distanza di 2 anni esatti dalla prima vittima italiana del Covid, il 77enne Adriano Trevisan, di Vo', morto all'ospedale di Schiavonia, il Veneto tira un bilancio di 1.303.219 persone rimaste contagiate dal SarsCov-2.

I decessi in 24 mesi sono stati 13.726.

Nel bollettino odierno della Regione i nuovi positivi sono in netta flessione, 1.800 (contro i 3.805 di ieri), i morti sono 12. Sostanzialmente stabili i dati degli ospedali: i ricoverati in area medica sono 1.192 (+2), quelli in terapia intensiva 104 (+1). In flessione i soggetti attualmente positivi, 72.238 (-1.237). (ANSA).