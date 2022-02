Covid: Veneto, ieri 4.870 nuovi casi e 25 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - Sono stati 4.870 i contagi da Coronavirus registrati ieri in Veneto, in linea con il dato precedente e in continua discesa. Lo segnala il bollettino regionale, con il totale dei casi a 1.297.614. Vi sono 25 decessi, per 13.704 vittime totali. Tutti gli indicatori sanitari sono in forte diminuzione: gli attuali positivi sono 75.427 (-2.875); negli ospedali vi sono 1.195 pazienti in area non critica (-99) e in terapia intensiva 103 (-8). (ANSA).