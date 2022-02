Carnevale Venezia: sfilano in gondola le 12 aspiranti Marie

(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - Secondo fine settimana di Carnevale a Venezia ricco di maschere, spettacoli per bambini ma anche eventi tradizionali come la prima sfilata delle Marie. In tanti sono saliti oggi sulla passerella di "Play with the lion" in Piazza San Marco per farsi fotografare e ricevere l'immagine sullo sfondo del salotto più bello del mondo.

Da stamane è partito infatti il concorso della Maschera più bella di "Remember the Future", il titolo dato quest'anno alla festa in laguna, che decreterà il vincitore l'1 marzo sulla base di criteri che guarderanno alla creatività e all'originalità. Nei campi del centro storico e della terraferma veneziana questo week end sarà dedicato agli spettacoli di strada diffusi, grazie a "Venezia Wonder time!" che vede decine di artisti esibirsi nei campi e nelle calli per incantare il pubblico con la magia, la musica, il teatro e la giocoleria.

Nel pomeriggio c'è stata la prima uscita ufficiale per le Marie del Carnevale, salite a bordo delle imbarcazioni simbolo della città: le gondole. Le 12 fanciulle - selezionate fra 53 aspiranti da una giuria tecnica e dalla "patron" del concorso, Maria Grazia Bortolato - hanno sfilato in un corteo acqueo sul Canal Grande, partito da Santa Sofia per arrivare nel cuore di Venezia, a San Marco. Nei prossimi giorni le Marie si contenderanno il titolo della Maria più bella dell'anno animando palazzi, feste tra Venezia, Mestre e le isole. (ANSA).