Snam: Arbolia, inaugurato nuovo bosco urbano a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 18 FEB - Arbolia, la società benefit creata da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha realizzato un nuovo bosco urbano di 2.852 piante nel Comune di Vicenza, inaugurato oggi.

L'iniziativa è stata supportata da Snam e Global Power Plus Srl, azienda veneta del settore energetico. Tra i sostenitori dell'intervento anche lo studio legale Gf Legal.

Nell'area, situata a Sud-Ovest della città nei pressi di una pista ciclabile, sono state messe a dimora piante di differenti specie arboree (olmo campestre, farnia, cerro, bagolaro, frassino maggiore, tiglio, acero campestre, acero montano, carpino bianco, ciliegio, pero selvatico, nocciolo, salicone) e arbustive (biancospino, sanguinella, sambuco nero, viburno lantana, ligustro, fusaggine, prugnolo, rosa canina, corniolo, spino cervino, agazzino). A regime, la nuova "cintura verde" consentirà di assorbire fino a 263 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 612 chilogrammi di Pm10 all'anno.

L'iniziativa prevede anche la manutenzione del nuovo bosco urbano per i primi due anni a cura di Arbolia, e successivamente da parte del Comune.

Con questo progetto salgono a 17 le cinture verdi realizzate da Arbolia in Italia. Nei prossimi mesi la società benefit svilupperà iniziative in altri venti comuni italiani. (ANSA).