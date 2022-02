Autonomia: incontro Zaia-Bonaccini, 'Draghi batta un colpo'

(ANSA) - VENEZIA, 18 FEB - L'autonomia regionale è il tema al centro dell'incontro in corso a Venezia tra il presidente del Veneto, Luca Zaia e quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Sul tavolo, ha spiegato Zaia, anche una serie di progetti che prendono in considerazione l'ambiente, il fiume Po, la mobilità. Ma è l'autonomia il perno del faccia a faccia tra i due governatori.

"Siamo alle battute finali - ha detto Zaia - e attendiamo una risposta dal Governo. Il tema sarà assolutamente cruciale e premiale nelle prossime settimane. Siamo in attesa. Draghi batta un colpo". (ANSA).