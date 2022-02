Scoppia contenitore in laboratorio, ferita ricercatrice

(ANSA) - PADOVA, 17 FEB - Lo scoppio di un contenitore sotto pressione in un laboratorio del Dipartimento di Chimica dell'Università di Padova, in via Marzolo, ha provocato il ferimento di una ricercatrice. La donna è stata portata in ospedale, dove e' stata curata per le ferite riportate nell'incidente.. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono interventi i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il laboratorio, rimasto danneggiato, soprattutto negli infissi..

Lo scoppio è avvenuto mentre erano in corso alcune prove di laboratorio; le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'università. Vicinanza alla ricercatrice ferita è stata espressa dalla rettrice dell'ateneo patavino, Daniela Mapelli, la quale ha precisato che quanto accaduto "è già al centro degli accertamenti e delle verifiche previste dagli stringenti protocolli dell'Università di Padova in materia di sicurezza, in collaborazione con le autorità preposte". (ANSA).