Covid: Veneto, +7.298 contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 15 FEB - Risalgono i contagi Covid in Veneto, nelle ultime 24, +7.298, una ripresa che , come ogni settimana, risente nel bollettino del martedì del ritorno alla normale attività di tracciamento dopo il week end. In forte aumento anche il numero dei decessi, 48, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 13.607. Il totale dei contagi in regione è di 1.276.773. Scendono ancora (- 8.292) gli attuali positivi, che ora sono 97.194. In diminuzione i numeri ospedalieri. I ricoverati in area medica sono 1.384 (-30), e 128 (-3) nelle terapie intensive (ANSA).