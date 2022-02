Porti: Venezia-Chioggia, il 2021 recupera traffici pandemia

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - I porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale recuperano traffici nel 2021 rispetto al primo anno di pandemia: Venezia ha movimentato oltre 24,2 milioni di tonnellate segnando un +7,9% di volumi totali, con il settore commerciale a trainare la ripresa (+14,2%), mentre Chioggia ha superato un milione di tonnellate, +16,7% di volumi totali rispetto al 2020.

In particolare, nel porto veneziano le rinfuse liquide hanno registrato una leggera sofferenza, segnando 8,4 milioni di tonnellate (-1,8%), quelle solide invece segnano 6,4 milioni (+30,4%), il general cargo 9,3 milioni (+5%). Si tratta di dati ampiamente condizionati dalle dinamiche nazionali e internazionali legate agli approvvigionamenti energetici: tra le rinfuse solide i carboni fossili e le ligniti hanno segnato +105%. Continua la crescita dei prodotti metallurgici, con 2,1 milioni (+42,7%); sempre tra le rinfuse solide, i cereali e le derrate alimentari perdono rispettivamente 62.843 tonnellate (-18,8%) e 88.244 tonnellate (-5,6%).

Sempre a Venezia, il settore container perde 15.250 TEU (-2,8%), dato condizionato dal rialzo dei noli marittimi e dal bilanciamento tra container pieni movimentati in import ed in export. Nel terzo trimestre del 2021 la differenza si è ridotta generando una minor necessità di import di container vuoti. I container pieni rimangono in linea con il livello dello scorso anno (+0,7% TEU) mentre i vuoti calano fortemente (-10,7% TEU).

Come prevedibile, si è registrato un aumento significativo del traffico passeggeri traghetti (+58,3%) e delle crociere (+460%) rimasto fermo nel 2020. Il numero dei crocieristi è stato pari a 31.685.

A Chioggia risultano in aumento sia le rinfuse liquide (4.960 tonnellate) e le rinfuse solide (circa 749 mila tonnellate, +9,6%). In crescita, con 316.290 tonnellate (+35,5%) rispetto al 2020 anche il general cargo. (ANSA).