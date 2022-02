Pechino: curling; doppio misto non si ferma, 7/o successo Italia

(ANSA) - PECHINO, 06 FEB - Settimo successo per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino nel doppio misto del curling. Il duo azzurro formato da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha battuto 8-4 la Cina di Fan SuYuan e Ling Zhi e tornerà sul ghiaccio alle ore 13.05 italiane di oggi per l'importante sfida contro la Svezia. Basterà un solo successo nelle ultime due partite per garantirsi il primato al termine del round robin.

