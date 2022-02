Nautica: Salone Venezia, al via bando per barche sostenibili

(ANSA) - VENEZIA, 05 FEB - E' aperta la terza edizione del Concorso internazionale per la selezione di Studi e Progetti di Barche-Navigazione sostenibile, promossa dalla Fondazione Musei Civici di Venezia con il Comune e Vela Spa. Gli elaborati selezionati saranno in mostra nelle Tese dell'Arsenale durante il Salone Nautico di Venezia, in calendario dal 28 maggio al 5 giugno prossimi.

"Il Concorso - annuncia il sindaco Luigi Brugnaro - è un'occasione imperdibile per designer e progettisti per esporre i loro progetti in un'area unica e di grande fascino, durante una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla nautica. Venezia ha costruito la sua fortuna sul mare e sull'eccellenza nell'ingegneria navale, che ora torna, per il terzo anno, al centro dell'attenzione grazie al Salone Nautico".

L'edizione 2022 del Concorso è dedicata in particolare a progetti di imbarcazioni da lavoro o da diporto, caratterizzate da elevata efficienza energetica e ridotto impatto ambientale.

Possono candidarsi professionisti e studenti, singoli o associati, o società che hanno realizzato o anche solo ideato progetti e studi di barche, di qualsiasi tipologia e materiale.

I progetti potranno riguardare oltre a imbarcazioni in senso stretto anche parti specifiche, quali ad esempio la carena, la struttura, i sistemi di propulsione o la componentistica di dettaglio. Potranno essere studi e progetti degli ultimi cinque anni, anche già presentati in occasione di concorsi di progettazione, pubblicati in riviste di settore e non, la cui titolarità dovrà essere dichiarata in fase di candidatura.

I partecipanti saranno selezionati da un Comitato Scientifico di esperti, composto da personalità autorevoli del design, dell'industria e dell'accademia nominate dal sindaco, e verranno resi noti il 12 aprile, quindi esposti nelle Tese dell'Arsenale in occasione del Salone Nautico di Venezia con un apposito allestimento multimediale. (ANSA).