Medico 'no vax' sospeso continuava attività, denunciato

(ANSA) - ROVIGO, 04 FEB - I Carabinieri di Adria (Rovigo) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Venezia per esercizio abusivo della professione medica un dottore 67enne 'no vax', nato e residente nel veneziano, che esercitava la professione nonostante fosse stato sospeso dall'ordine professionale perché non vaccinato.

Nonostante la sospensione, secondo gli accertamenti, il professionista ha continuato a rilasciare certificazioni mediche presso il proprio studio con sede in un paese della provincia di Venezia. (ANSA).