Lago sbarca su TikTok, la prima tra le aziende di design

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Nuovi contenuti per raccontarsi in modo diretto e informale, puntando sull'empatia per intercettare le sensibilità di coloro che saranno i consumatori di domani: sbarca su TikTok l'azienda Lago, e sperimenta nuovi modi per rimanere in contatto e allargare la sua Community che, a oggi, conta più di 15 milioni di persone. Dopo la crescita progressiva e continua del sito Lago.it (con oltre 3 milioni di visite annue) e dei profili Instagram (oltre 400 mila seguaci) e Facebook (oltre un milione di follower), ora Lago è la prima azienda di design ad aprire un canale anche su TikTok: su questa piattaforma l'obiettivo sarà restituire un'immagine inedita di se stessa, narrando ad esempio il backstage dei processi di progettazione e produzione e ponendo ancora una volta l'accento sull'elemento umano. "Questi ultimi due anni ci hanno mostrato ed insegnato che ancor di più l'empatia è un elemento centrale nello sviluppo di relazioni equilibrate - spiega Daniele Lago, CEO & Head of Design di LAGO SpA -. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un'ulteriore nuova modalità di interazione tra il brand e il mondo che sta fuori di noi, che tenesse conto delle diverse sensibilità di cui l'umanità è composta. Ci sembrava giusto tentare di intercettare un pubblico ancora diverso rispetto a quello già molto ampio al quale ci siamo rivolti fino ad oggi, ovvero quello dei più giovani. Il design come disciplina credo che possa essere di grande utilità anche a loro; in fondo insegna a trovare soluzioni attraverso un approccio progettuale". (ANSA).