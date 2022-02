Covid: nuovo 'drive through' nella terraferma veneziana

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - È in funzione da questa mattina il nuovo 'drive through' dell'Ulss 3 veneziana, allestito a Favaro Veneto (Venezia) nel parcheggio adiacente al deposito dei tram.

Si tratta di una grande tensostruttura pensata per alleggerire il lavoro in piazzale Giustiniani a Mestre, nelle scorse settimane preso d'assalto dagli utenti, con conseguenti grossi disagi al traffico veicolare. Il punto tamponi garantirà inizialmente tra i 200 e i 250 test al giorno, che in caso di necessità potranno essere quadruplicati, con l'apertura di una nuova linea dedicata.

All'interno della struttura, che diventerà punto di riferimento principale nella terraferma veneziana, sarà impiegato personale di una cooperativa esterna, per sgravare dell'incombenza i sanitari interni all'azienda. (ANSA).