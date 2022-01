Officina Stellare:ordine 1,5 mln sistemi ottici intelligence

(ANSA) - VICENZA, 28 GEN - Officina Stellare SpA, società vicentina quotata all'Egm di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, ha ricevuto un ordine per la fornitura di sistemi ottici ad alta risoluzione, operanti nelle lunghezze d'onda del visibile e vicino infrarosso, per la ripresa dall'orbita bassa (Leo).

L'ordine, del valore di circa 1,5 milioni di euro, è destinato a un player internazionale, area Emea, attivo nel settore della difesa e dell'intelligence in campo aerospaziale.

La consegna è prevista entro il primo trimestre 2024.

I sistemi di imaging orbitale realizzati grazie ad Officina Stellare consentiranno al partner di ampliare l'insieme di servizi di monitoraggio e intelligence. Le immagini ad alta risoluzione ottenute dal telescopio spaziale progettato e costruito da Officina Stellare garantiranno una Gsd (Ground Sampled Distance) nella classe di prestazione del metro per pixel e rappresenteranno una fonte di dati di fondamentale importanza per le applicazioni legate all'intelligence moderna.

(ANSA).