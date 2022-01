Quirinale: Zaia, spero governo regga, no ad altre crisi

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Il governo spero che regga, visto che siamo in stato di emergenza fino, che abbiamo i miliardi del Pnrr da portare avanti e far atterrare sui territori, abbiamo altre sfide e dobbiamo far ripartire il Pil. Il Paese non ha bisogno di altre crisi". Lo dice Luca Zaia, governatore del Veneto, parlando con i cronisti in transatlantico alla Camera.

