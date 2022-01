Padova, concluso restauro Arca Caterina in Basilica Santo

(ANSA) - PADOVA, 25 GEN - Si è concluso il restauro dell'arco di ingresso della cappella di Santa Caterina (o delle Benedizioni) nella Basilica di Sant'Antonio a Padova.

L'intervento, durato nove mesi, ha permesso la salvaguardia e lo studio di un'opera determinante per comprendere il percorso di Giotto da Assisi a Padova, che per l'artista ha costituito una sorta di "prova generale" della Cappella degli Scrovegni. Il restauro è stato promosso dalla Delegazione Pontificia per la Basilica di Sant' Antonio. (ANSA).