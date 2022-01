Frecce Tricolori sopra Venezia per spot, abitanti allarmati

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - Decine di telefonate sono giunte stamane alle forze dell'ordine da parte di abitanti del centro storico di Venezia allarmati per il persistente passaggio, accompagnato da un forte frastuono, delle Frecce Tricolori sopra la laguna.

L'attività, appena conclusa, faceva parte di un video promozionale che si sta ultimando per illustrare le bellezze della città in vista delle Olimpiadi invernali di Milano- Cortina 2026. Riprese che saranno proiettate durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino di prossima apertura, in una sorta di passaggio di consegne sportivo tra Cina e Italia. (ANSA).