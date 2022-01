Fiere: Verona, a Fieragricola 500 espositori da 11 Paesi

(ANSA) - VERONA, 24 GEN - Sono 500 ad oggi gli espositori diretti, provenienti da 11 Paesi che parteciperanno alla 115/a edizione di Fieragricola, rassegna internazionale dedicata all'agricoltura in calendario dal 2 al 5 marzo a Veronafiere.

Confermato anche il format trasversale di Fieragricola, che occuperà dieci padiglioni espositivi del quartiere fieristico di Verona, per promuovere l'agricoltura in chiave multifunzionale e con una suddivisione ormai consolidata nei settori della meccanica agricola, zootecnia, colture specializzate ad alto valore aggiunto come vigneto e frutteto, servizi professionali per il settore primario, energie da fonti rinnovabili agricole, un'area dinamica esterna e con la novità di un salone dedicato alla transizione digitale. In totale, ad oggi, sono 10 i padiglioni occupati.

Grande attenzione anche alla zootecnia, uno dei pilastri portanti della manifestazione, con la 20/a edizione dell'International Dairy Show dedicato alle razze Holstein, Red Holstein e Jersey, la 53/a mostra della razza Bruna e la mostra della Original Brown, eventi in grado di calamitare la presenza di allevatori da diversi Paesi dell'Europa e accendere i riflettori sui progressi della ricerca genomica, orientata a migliorare la morfologia, la fertilità e la longevità delle bovine in chiave di maggiore produttività di latte e di sostenibilità ambientale. A livello espositivo saranno presenti tutte le novità per migliorare il benessere animale degli animali, le tecnologie per l'automazione nelle stalle, ma anche il segmento della mangimistica e le opportunità legate all'economia circolare e alla valorizzazione dei reflui in chiave economica e ambientale, soluzioni oggi più che mai attuali a fronte di rincari che hanno coinvolto tanto l'energia quanto i fertilizzanti. (ANSA).