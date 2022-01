Diesel: Eraldo Poletto nuovo ceo per Nord America

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 24 GEN - Diesel, del Gruppo Otb fondato da Renzo Rosso, annuncia la nomina di Eraldo Poletto quale nuovo ceo del brand di moda per il Nord America. Poletto, manager di lungo corso nell'industria della moda, riporterà al Global ceo di Diesel, Massimo Piombini, e si occuperà dello sviluppo della società in un mercato di rilievo e dal grande potenziale di crescita per il brand. La nomina è immediatamente operativa.

Diesel punta a rafforzare la propria presenza sul mercato statunitense e canadese anche tramite l'apertura di nuovi store in location strategiche dei due Paesi. Poletto vanta circa 30 anni di esperienza nei settori del lusso e del retail. Dal 2018 ha ricoperto l'incarico di Ceo e Brand President del marchio di calzature Stuart Weitzman, parte del gruppo newyorkese Tapestry.

In precedenza, ha guidato in qualità di amministratore delegato altre società italiane, tra cui Salvatore Ferragamo e Furla, dove ha avuto un ruolo importante nell'evoluzione dei marchi a livello globale. Prima del 2016 ha lavorato per circa 15 anni in Retail Brand Alliance Inc, la holding nella quale si è occupato del percorso di rafforzamento internazionale del brand Brooks Brothers. Laureato all'Università di Torino, il manager ha conseguito un Master in management della moda, dell'abbigliamento e della vendita al dettaglio all'Istao, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. (ANSA).