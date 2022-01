Casanova Opera Pop, debutta 1/o musical dedicato a Venezia

(di Claudia Fascia) (ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - La malinconia delle calli solitarie in inverno, la nebbia sottile che attutisce rumori e sensazioni, la bellezza di una città senza età, immobile nel tempo, l'acqua che, ferma, riflette antiche meraviglie, il buio che ti viene incontro ad ogni svolta. Non poteva che essere Venezia ad accogliere il debutto (sold out) di Casanova Opera Pop, il lavoro concepito, composto e prodotto negli ultimi intensi anni da Red Canzian (insieme a tutta la famiglia, la figlia Chiara, il figlio Phil, la moglie Bea) e tratto dal best-seller di Matteo Strukul "Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti", con la regia di Emanuele Gamba.

Un'opera che va oltre il musical, oltre i generi, incrociando il teatro con la danza, il rock, il pop, la passione e una storia, dedicata a uno dei personaggi italiani più noti al mondo - Giacomo Casanova - che affonda le radici nei tempi che furono.

Ventuno performer sul palco, 2 ore di musica in due atti e 35 brani inediti cantati dal vivo, 120 costumi (disegnati da Desirée Costanzo e realizzati dall'Atelier Stefano Nicolao, nomination per i costumi del film da Oscar Eyes Wide Shut), oltre 30 cambi scena, scenografie immersive ed effetti pirotecnici (come nel quadro dedicato al Carnevale).

Lo spettacolo racconta il Giacomo Casanova uomo (interpretato da un bravissimo Gian Marco Schiaretti) al rientro dall'esilio, strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero ceduta all'Austria, che incontra l'amore di Francesca (Angelica Cinquantini, volto familiare della fiction televisiva). Nel cast anche Pietro Garzoni, Manuela Zanier, Paolo Barillari, Jacopo Sarno, Roberto Colombo, Antonio Orler, Silvia Scartozzoni, Rosita Denti, Alice Grasso.

Dopo stasera e domani al Teatro Malibran, sarà in tour fino a marzo a Bergamo (28 e 29 gennaio), Udine (dall'1 al 3 febbraio), Milano (dal 9 al 20 febbraio), Treviso (dal 22 al 25 febbraio) e Torino (Dall'8 al 13 marzo). Fuori anche il doppio cd "Casanova Opera Pop" (BMG), con le tracce del musical, i testi dei brani cantati dagli interpreti e del prologo interpretato da Red Canzian, le foto del cast e l'opera originale a colori disegnata da Milo Manara per l'artwork. (ANSA).