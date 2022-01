Sci: Cdm, Sofia Goggia è prima nella prova 2 a Cortina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 21 GEN - Una Sofia Goggia serena, sicura e motivata ha fatto registrare il miglior tempo, in 1'36"72, nella seconda e ultima prova in vista della discesa a Cortina in programma domani.

Secondo tempo per la norvegese Ragnhild Mowinckel, in 1'37"13, terzo per la svizzera Michelle Gisin, in 1'37"16.

Federica Brignone ha invece realizzato il quinto tempo, in 1'37"47. (ANSA).