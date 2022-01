Verona: Tudor, vittoria sul Sassuolo non cambia nostro futuro

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 GEN - Quella strappata con un un netto 4-2 sul campo del Sassuolo - marchiato a fuoco dalla tripletta di Barak - è una vittoria importante per il Verona di Igor Tudor che però, nonostante la marcia brillante intrapresa dal suo arrivo sulla panchina gialloblù, non sposta l'obiettivo primario fissato dal club scaligero: la salvezza.

"Questa partita non cambia nulla del nostro futuro - ha detto il tecnico croato ai microfoni di Dazn -: questo è solo un altro mattone verso i 38-40 punti. Poi quando li raggiungeremo vedremo. Sono molto contento della prestazione: il primo tempo è stato probabilmente il migliore della stagione. Vittoria strameritata, perché potevamo anche segnare sette-otto gol".

(ANSA).