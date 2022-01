Show di Barak, il Verona fa festa col Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Show di Barak e il Verona fa festa col Sassuolo. Finisce 4-2 a favore della squadra di Tudor il match dell'ora di pranzo della 22/a giornata: protagonista il giocatore ceco che non era titolare dallo scorso novembre e che con una tripletta ha trascinato il Verona al successo. Veneti avanti con Caprari al 37', raddoppio di Barak al 44'. Nella ripresa prova a riaprire la gara Scamacca (9'), ancora il giocatore ceco allunga su rigore (11'), poi Defrel accorcia di nuovo per il Sassuolo (22'), ma nel recupero (49') ancora Barak: tripletta per lui e 4-2 finale per l'Hellas. (ANSA).