Torna Will con Domani che fai?

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Sulla scia del successo di oltre 30 milioni di stream conquistati con il singolo Estate, cantato alle audition di X Factor del 2020 e già certificato disco di platino nonché secondo brano più ascoltato in assoluto nel 2021, Will inizia il nuovo anno con "Domani che fai ?", nuovo singolo prodotto da Neezy e Tom che dal 12 gennaio sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

"Domani che fai? è l'espressione perfetta di quello che sono in questo momento - racconta Will, al secolo William Busetti - sono molto legato a questo nuovo brano perché descrive molto di me, di quello che sento personalmente e musicalmente, è un brano a cui ho lavorato con molta spontaneità seguendo il naturale flusso degli avvenimenti degli ultimi due anni. E aggiunge: "Nonostante la paura verso un futuro incerto intende lanciare un messaggio di speranza e fiducia verso il futuro, tutto deve poter proseguire nel migliore dei modi". (ANSA).