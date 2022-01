Covid: nuovo record Veneto, +21.056 contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 GEN - Nuova impennata dei contagi in Veneto: i positivi rilevati nella giornata di ieri sono stati 21.056, il dato più alto in regione dall'inizio della pandemia.

Il totale degli infetti da quel momento è di 749.781. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto. Si registrano anche 19 decessi rispetto a ieri, per un numero complessivo di 12.539 vittime. Peggiora la situazione clinica: nei reparti ordinari sono ricoverati 1.518 malati Covid (+43), e 209 (+4) nelle terapie intensive. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 172.661. (ANSA).