Milano-Cortina: Morelli, vogliamo chiudere presto procedure

"Dalle parole ai fatti.

Vogliamo chiudere le procedure nel più breve tempo possibile per riuscire ad aprire i cantieri, fondamentali per Cortina e per l'intera valle. Le Olimpiadi non sono soltanto un'opportunità per questa bellissima cittadina, ma per l'intera regione". Lo ha detto stamani il viceministro alle Infrastrutture con delega ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, Alessandro Morelli, che stamani a Cortina ha avuto un incontro tecnico con il sindaco Gianpietro Ghedina e Luigivalerio Sant'Andrea, ad della società Infrastrutture.

"La pista di bob di Cortina - ha precisato Morelli - è una delle assolute priorità: senza l'impianto sportivo non si fanno le gare. L'incontro con gli interlocutori locali, con queste istituzioni, è stato fondamentale per capire. E' mia intenzione incontrare, nel più breve tempo possibile, i sindaci del territorio e il presidente della Provincia di Belluno, magari proprio nella sede dell'amministrazione provinciale, per recepire le legittime aspirazioni locali e cercare di risolvere problematiche che non sono legate soltanto alle Olimpiadi, ma alla vita di questa valle".