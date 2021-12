Covid: Zaia, saremmo già chiusi senza 87% veneti vaccinati

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - "Sono state inoculate oltre 51mila dosi di vaccino nelle ultime 24 ore, la maggioranza sono state booster, per un totale di oltre un milione di booster. Questo dato è importante anche alla luce delle decisioni del Governo di ieri sera. Noi abbiamo un numero di casi quotidiani - ieri quasi novemila - assai superiori alla punta massima del dicembre 2020, che è stato il periodo peggiore in Veneto". Lo sottolinea il Presidente del Veneto Luca Zaia. "Nonostante i malati siano il doppio - rileva - l'ospedalizzazione è di un terzo circa, bassa rispetto ai casi che abbiamo. L'altro dato importante è rappresentato dalla mortalità: non abbiamo 200 morti al giorno come succedeva l'anno scorso. Cosa è accaduto? Abbiamo somministrato oltre 9 milioni di vaccini, l'87% dei veneti si è vaccinato. Se così non fosse saremmo già chiusi". Zaia ripete: "uno su due in area medica sono non vaccinati, e i non vaccinati sono il 13% della popolazione veneta. Senza i no vax ricoverati saremmo in area bianca". (ANSA).