Covid: morta in Veneto bimba di 3 anni,aveva altre patologie

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - Una bambina di tre anni, già affetta da un tumore, è morta in Veneto per Covid. Lo ha reso noto la professoressa Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

"All'inizio sembrava che i bambini fossero quasi immuni dal virus ma adesso proprio loro sono tra i protagonisti principali di questa nuova ondata, nelle ultime 8 settimane c'è stato un aumento esponenziale - ha detto Da Dalt -. I sintomi sono minori, i ricoveri sono minori ma non sono nulli, come non sono nulli i ricoveri in terapia intensiva e non sono nulli i decessi".

"Più di novemila sono i bambini che sono stati ricoverati in Italia, 258 in terapia intensiva, e 35 decessi avvenuti - ha concluso -. Purtroppo nell'ultima settimana una bambina è deceduta nella nostra regione, quindi siamo già a 36. Era una bimba con patologie pregresse. Il Covid è fra le prime 10 cause di mortalità infantile in questo momento". (ANSA).