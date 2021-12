Covid: Brugnaro, prime settimane del 2022 le più difficili

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - "Bisogna fare attenzione agli assembramenti e vaccinarsi, perché con la vaccinazione si evita il lockdown. Siamo in un periodo di enormi difficoltà e credo che le prime settimane del prossimo anno lo saranno ancora di più a causa dell'aumento dei contagi da Covid". Lo ha riferito oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso della conferenza stampa di fine anno, iniziata con il ricordo di Silvana Tosi, assessore alla Sicurezza deceduta lo scorso novembre.

Brugnaro ha ricordato che nonostante l'emergenza, il lavoro dell'amministrazione comunale non si è interrotto: "abbiamo chiuso l'anno con 30 sedute di giunta, - ha detto - 348 delibere e 17 consigli comunali". Si aggiungono 31 ordinanze sindacali, 2.794 determine dirigenziali e 820 conferenze in streaming, per un totale di 1.215 ore di attività di giunta. (ANSA).