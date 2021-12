ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, altro record contagi, + 8.666

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Un altro record di contagi Covid in Veneto, oltre 8.600, e la domanda che tutti si pongono è quando finirà l'onda che sta chiudendo in casa più di 80.000 cittadini della regione, e sta mettendo in apnea gli ospedali. I dati sono imponenti: 8.666 nuovi positivi in 24 ore - ieri erano stati 7.403 - primato assoluto da quando è iniziata la pandemia. Ma quello odierno è un bollettino di guerra sotto tutti i fronti: si contano anche 23 decessi, che portano le il dato complessivo delle vittime a 12.358. Le persone in quarantena a casa sono 80.456 (+ 4.485). Vista dagli ospedali la situazione è ugualmente preoccupante: sono 1.290 i malati Covid ricoverati in area medica (+126), e 190 quelli in terapia intensiva ( +12).

Sempre più difficile, data la crescita esponenziale delle richieste, fare i tamponi nei centri delle Ulss. Le code costringono ad ore di attesa, e l'unica alternativa sono gli auto-test con i kit venduti in farmacia.

Regge bene invece la campagna vaccinale. Ieri c'è stata una forte crescita delle prime dosi. Ieri sono state 5.442 le somministrazioni, una somma che raccoglie certamente molti ragazzi dai 5 agli 11 anni, ma anche no-vax tornati sui propri passi, che per la prima volta si presentano in un centro vaccinale. Le inoculazioni totali nelle ultime 24 ore sono state 54.157, delle quali 45.140 dosi aggiuntive/booster. La percentuale di popolazione che ha già ricevuto la dose addizionale è pari al 32,9%.

Intanto i dati nazionali raccolti dalle centrali operative del 118, con rilevazioni regionali, tracciano un possibile identikit dei casi più gravi: sono non vaccinati e hanno un'età compresa tra 35 e 60 anni, i pazienti Covid che chiamano l'ambulanza da casa quando hanno già febbre alta, tosse forte e difficoltà respiratoria acuta. Il rapporto tra pazienti vaccinati e non vaccinati con sintomatologia clinica grave è nelle ultime settimane ripartito: 85% di non vaccinati e 15% di vaccinati. (ANSA).