Covid:Zaia,no a quarantena vaccinati e tamponi a sintomatici

(ANSA) - VENEZIA, 28 DIC - "Mettere in quarantena i positivi ma non i vaccinati, soprattutto quelli che hanno già la terza dose". E' la richiesta che viene dal Presidente del Veneto Luca Zaia nel giorno che vede un'impennata record dei contagiati, oltre 7mila. "E quando c'è un contatto da mettere in quarantena - aggiunge - si parta dal presupposto che non si deve fare il tampone, che deve essere destinato, con questi numeri, al contatto che è sintomatico". (ANSA).