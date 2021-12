Ristorazione:Palladio Holding rientra in capitale Alajmo

(ANSA) - PADOVA, 27 DIC - Dopo una pausa di quattro anni, in un periodo particolarmente difficile per il settore della ristorazione, Palladio Holding torna ad affiancare il gruppo Alajmo nei suoi programmi di sviluppo futuri, rientrando nel capitale del gruppo della ristorazione con l'acquisto di azioni e obbligazioni. Lo annuncia una nota sottolineando che il Gruppo, nel frattempo accompagnato dal partner Leeu Collection "che rimane stretto al fianco della famiglia, ad oggi conta 14 ristoranti di cui uno a Marrakech oltre a un laboratorio di produzione centralizzato e 200 dipendenti".

Era il 2010 quando Palladio Holding S.p.A. faceva, per la prima volta, ingresso nel capitale di Alajmo S.p.A. accompagnando la famiglia Alajmo in un percorso di crescita che in sette anni ha portato il gruppo padovano di ristoranti da cinque a nove locali con le aperture del Grancaffè & Ristorante Quadri in Piazza San Marco, il Caffè Stern a Parigi e Amo al Fondaco dei Tedeschi.

