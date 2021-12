Covid: Zaia, bisogna rivedere quarantena per i vaccinati

(ANSA) - VENEZIA, 27 DIC - "E' ragionevole cominciare a fare una riflessione sulla quarantena per il vaccinato: va rivista".

Lo ha affermato il Presidente del Veneto Luca Zaia, in riferimento alla quarantena prevista per chi ha fatto la terza dose, che allo stato attuale è "uguale a quella degli altri", e precisando che ogni decisione andrà preso su base scientifica del Cts (ANSA).