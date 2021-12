Covid: Veneto, + 5.402 contagi e 24 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 DIC - Un altro giorno di contagi da record in Veneto, +5.402 nuovi positivi in 24 ore., cui si aggiungono 24 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il conteggio degli infetti dall'inizio della pandemia supera la soglia 600mila: dal febbraio 2019 sono 605.341 le persone contagiate dal virus; i decessi salgono a 12.281. Rispetto a ieri sono aumentate le dimissioni dei malati Covid dai reparti ordinari: i posti letto occupati sono oggi 1.188 (-25). E' però peggiorata la situazione delle terapie intensive, con 174 ricoverati (+11). In forte crescita i soggetti attualmente positivi nella regione, 69.386 (+ 2.388) (ANSA).