Papa: gli auguri di Francesco alla città di Verona

(ANSA) - VERONA, 24 DIC - La sorpresa di Natale per la città di Verona quest'anno sono gli auguri formulati direttamente da Papa Francesco. Li ha 'raccolti' per i cittadini scaligeri il neo direttore del quotidiano l'Arena, Massimo Mamoli, incontrando in visita privata il Pontefice a Roma, a Santa Marta.

"Ai veronesi un fraterno augurio per questo Natale. Grazie tante per la vostra testimonianza durante il tempo della pandemia: è stata l'eroicità di ogni giorno e di tutti i giorni", è il messaggio augurale pubblicato oggi sul quotidiano del gruppo Athesis. "Prego per voi, - prosegue il messaggio di Francesco - per favore fatelo per me... e se qualcuno non prega o non può pregare.. mi mandi buoni pensieri. Buon Natale! Fraternamente".

Proprio la laicità dei "buoni pensieri" è l'elemento che Mamoli sottolinea nell'editoriale che accompagna la notizia del Papa, con l''augurio di un Natale - osserva il direttore - "che non distingue tra credenti e non credenti Il Papa ha anche autografato una copia de L'Arena del 14 marzo 2013, l'edizione che annunciava la sua elezione al soglio di Pietro. (ANSA).