Incidenti stradali: travolta e uccisa da un ubriaco

(ANSA) - TREVISO, 24 DIC - Una donna di 30 anni, Margherita Lotti, di Orsago (Treviso), la scorsa notte è stata travolta e uccisa da un Suv condotto da un ubriaco mentre si trovava accanto alla propria automobile, in panne in sosta a bordo strada, a San Vendemiano (Treviso). Il conducente del mezzo investitore, un 50enne del posto, è stato trovato con una concentrazione di alcol nel sangue tre volte oltre quella massima consentita ed è stato arrestato per omicidio stradale.

