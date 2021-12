Gdo:la solidarietà Pam nei reparti pediatrici degli ospedali

(ANSA) - VENEZIA, 22 DIC - Pam Panorama conferma il suo impegno nel sociale, e in occasione del Natale la storica insegna della grande distribuzione ha rinnovato l'iniziativa di solidarietà nei reparti pediatrici degli ospedali italiani.

"Mostrare vicinanza a chi in questo momento così complicato ha più bisogno di aiuto - afferma la società - è il valore fondante che ha spinto Pam Panorama a donare ai reparti pediatrici delle principali strutture sanitarie italiane beni di prima necessità, quali poltrone per triage pediatrico che aiuteranno le mamme a sostenere i propri piccoli durante le terapie, giochi simbolici come piste di macchinine e puzzle, audiolibri, ma anche macchinari specifici per ogni reparto".

Verranno donate anche 125 notti per le famiglie che necessitano di assistere i propri piccoli all'interno dell'ospedale.

"Noi di Pam vogliamo essere vicini ai medici e al personale sanitario che ogni giorno lavorano con coraggio e impegno. - afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate marketing Pam Panorama - Un piccolo gesto di solidarietà in questo momento così difficile per continuare a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco, vicini ai territori nei quali operiamo, e non solo. Un modo anche per donare sollievo e speranza ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria che quest'anno trascorreranno il Natale lontani dai loro affetti".

Il progetto esteso a livello nazionale prevede il coinvolgimento di Pam Panorama negli ospedali di Ca' Foncello a Treviso e All'Angelo di Mestre per poi proseguire in molte altre strutture sanitarie italiane, tra cui il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino di Padova, l'Ospedale Buzzi Milano, Fondazione Together to go Onlus di Milano, l'Ospedale Giannina Gaslini di Genova, l'Ospedale Bambino Gesù di Roma (ANSA).