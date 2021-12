Sci: nuova quadriposto a Ra Valles rinnova impianti Tofana

(ANSA) - CORTINA, 21 DIC - Settimana di inaugurazioni degli impianti per lo sci a Cortina d'Ampezzo. Dopo il taglio del nastro, sabato, della 'Cortina Skyline', la moderna cabinovia che collega le Tofane (Son dei Prade) con le 5 Torri (Bai de Dones), è la volta dell'inaugurazione della nuova seggiovia quadriposto in cima alla Tofana, a Ra Valles. La nuova seggiovia, gestita sempre dalla società della Freccia nel Cielo, collega Ra Valles con Bus di Tofana.

L'impianto, con tetto di copertura, prevede una stazione intermedia con una curva a 90 gradi nei pressi della partenza dell'attuale seggiovia Bus di Tofana, e arrivo posizionato più in basso, spostato sulla destra rispetto a quello del vecchio impianto. Si tratta della pista più in quota del comprensorio ampezzano, 2.828 metri l'altitudine alla stazione a monte, in uno degli scenari sciistici più belli delle Dolomiti. 2.828 metri.

La storia della funivia della Tofana è stata celebrata anche con una targa apposta ieri e dedicata al fondatore Giulio Apollonio. Costruita tra il 1966 e il 1971, la Freccia nel Cielo rappresentò per l'epoca l'avanguardia assoluta, come recita un vecchio depliant di presentazione: "Un filo teso tra terra e cielo, ed il piccolo Gulliver sale nel regno dei Giganti. Una freccia che trafigge le nubi, a conferma che l'ingegno dell'uomo non ha più confini". (ANSA).