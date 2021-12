Covid: Veneto, + 4.016 contagi registrati in 24 ore

In Veneto i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore, sono 4.016. Secondo il report della Regione Veneto salgono così a 574.858 i casi registrati da inizio pandemia. Si contano anche 8 decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 12.161. I malati Covid ricoverati in area medica sono ora 1.079 (-175), in terapia intensiva 162 (-2).