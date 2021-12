Imprese femminili, nel Veneto sono il 20,6%

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - E' un' incidenza ancora bassa, il 20,6%, quella delle imprese al femminile in Veneto sul totale delle imprese presenti sul territorio. Lo evidenzia un'analisi del gruppo Del Barba Consulting, che opera nel campo della finanza agevolata, presentata in occasione di WomenXImpact.

L'indagine, che scatta una foto delle imprese al femminile tra il primo semestre 2020 e quello del 2021, posiziona il Veneto al terz'ultimo posto in Italia, davanti a Lombardia (19,5%) e Trentino-Alto Adige (18,5%). Molto distante dalle prime tre, Molise (28,6%) Basilicata (27,4%) e Abruzzo (26,6%).

Tra le province, guida la classifica Rovigo (24,2%) davanti a Belluno (21,1%) e Verona (20,7%). Seguono Padova (20,5%), Venezia (20,4%), Treviso (20,2%) e Vicenza (19,9%). In generale, emerge in tutte le aree del Paese la difficoltà per le imprese al femminile di acceso al credito. (ANSA).