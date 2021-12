Gatto selvatico nel bellunese trovato dopo lotta con faina

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - Il gatto selvatico torna a farsi vedere in provincia di Belluno, dove la Polizia Provinciale, pochi giorni fa, ha soccorso un esemplare di "Felis silvestris" in difficoltà, nel Feltrino.

L'episodio, singolare, è accaduto nel cortile di un'abitazione ad Arsiè, dove il gatto è stato trovato ferito accanto ad una faina morta. Secondo la ricostruzione della Polizia Provinciale, è probabile che i due animali stessero lottando tra di loro, oppure era in atto un tentativo di predazione da parte del gatto, e nella foga entrambi gli animali sono caduti dalle rocce sovrastanti l'abitazione.

Scattato l'allarme e i relativi soccorsi, due sanitari in contatto telefonico hanno disposto di trattenere il gatto in osservazione per una notte, con adeguato nutrimento.

Dell'operazione si è occupata la Polizia Provinciale.

La mattina successiva gli agenti hanno potuto constatare la totale ripresa della vitalità del gatto, talmente esuberante, alla vista degli agenti, che rischiava di provocare danni all'animale stesso, che non voleva saperne di stare nella gabbia di contenimento. Immediata quindi la liberazione, nei dintorni di Feltre. L'animale selvatico è stato riportato nel suo habitat e con pochi passi rapidi si è addentrato nel bosco innevato.

(ANSA).