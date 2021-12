Vaccini: bambini, in Veneto 450 inoculati

(ANSA) - VENEZIA, 16 DIC - Sono 450 i bambini tra i 4 e gli 11 anni che hanno ricevuto oggi la prima dose di vaccino anti Covid in Veneto. Il primo dato di apertura della campagna vaccinale, è aggiornato al pomeriggio, ed è perciò parziale. I tecnici della Regione Veneto segnalano che si attendono numeri in notevole aumento per domani. (ANSA).