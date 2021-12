Natale: Summertime Choir, il concerto per l'Avis a Padova

(ANSA) - PADOVA, 14 DIC - Torna al Gran Teatro Geox di Padova il concerto di Natale del Summertime Choir. Oltre cento, tra musicisti, cantanti e ballerini, si daranno appuntamento domenica 26 dicembre (ore 18) per "Smile for Avis", evento dedicato ad AVis di Padova, in occasione dei 70 anni dalla fondazione dell'Associazione, per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della donazione del sangue. Special guest sarà David Dam, da The Voice of Holland.

L'intento dello spettacolo è quello di far tornare a sorridere il pubblico anche se sotto la mascherina. Summertime Choir è una formazione padovana diretta da Walter Ferrulli, che dopo un anno di stop dovuto alla pandemia da Covid19, torna "a casa", sul palco del Gran Teatro Geox, per l'annuale evento benefico natalizio.

"In questi lunghi mesi di pandemia ci siamo tutti resi conto di come la cooperazione, la sensibilità verso gli altri e l'aiuto anche diretto, come la donazione del sangue, siano fondamentali per fare comunità e per poter procedere insieme verso un futuro migliore. -'dice Walter Ferrulli- "Smile4Avis' sarà un momento di unione e condivisione, un concerto volto a sensibilizzare su un tema spesso poco evidenziato nelle cronache, quale l'importanza di donare il sangue". (ANSA).