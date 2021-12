Covid: Veneto, tanti positivi a scuola tra i 5-11 anni

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - "Nelle scuole del Veneto si registra la positività al Covid in circa 400 bambini tra i 5 e gli 11 anni su 100mila abitanti: si tratta di forme pandemiche lievi e tutte sotto controllo, determinate dalla difficoltà per i più piccoli nel mantenere il distanziamento e la mascherina".

Al via della campagna vaccinale per i più piccoli il dato viene reso noto all'ANSA dalla direttrice scolastica regionale Carmela Palumbo che vede positivamente anche i primi numeri sulla 'corsa' alla prima dose da parte dei più giovani.

"E' chiaro che ci vorranno dei giorni per avere un quadro vaccinale per gli studenti - sottolinea -, le prenotazioni già registrate appartengono a figli di genitori convinti dell'utilizzo dei vaccini, poi si vedrà per gli incerti e i totalmente refrattari". Intanto è già attiva "la piattaforma per il Green pass nelle scuole - aggiunge - quindi stop alla presentazione quotidiana del documento da parte degli insegnanti snellendo il loro ingresso a scuola".

Per Palumbo "è positivo che ora si vaccini obbligatoriamente anche il personale Ata, un passo in più per le scuole sicure".

"I dipendenti non insegnanti e non vaccinati - spiega - avranno cinque giorni di tempo per la prima dose o la prenotazione della stessa da fare entro 20 giorni o eventualmente mostrando la certificazione con tampone. Poi anche loro entreranno nella piattaforma Green e si aumenterà la copertura vaccinale negli istituti". "Per i non vaccinati - conclude - così come accaduto per gli insegnanti, scatterà la sospensione dal lavoro senza stipendio e una pesante sanzione amministrativa". (ANSA).